L’AQUILA – Una panchina di pietra alla villa comunale dell’Aquila è stata distrutta da ignoti. Non è ancora chiaro se si tratti di un atto vandalico o di un danno involontario arrecato da un automezzo in manovra che poi si è dileguato. Sul posto (foto Cocciolone) si sono portati gli addetti comunali per le verifiche. Non si sa ancora se per quella parte della villa ci sono telecamere che possano aver ripreso la scena.