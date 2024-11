L’AQUILA – Atti vandaici ai danni di una fermata dell’Ama nella frazione aquilana di Assergi dove i teppisti hanno rotto dei vetri e imbrattato i supporti della pensilina che si trova non lontano dal Progetto case. Anche in questo caso è difficile che possano esserci testimoni o filmati di telecamere per incastrare i responsabili a fronte del malumore della gente. (g.g.)