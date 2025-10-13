DANNI ALLA CONDOTTA IDRICA FRA AVEZZANO E TRASACCO: ATTIVATO IL PIANO DI EMERGENZA IDRICA

AVEZZANO – Il Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM S.p.A.) informa la cittadinanza che, nella mattinata di oggi, durante alcuni lavori privati in zona montana nei pressi di Trasacco, una ditta ha accidentalmente danneggiato la condotta principale di collegamento dell’acquedotto che serve i comuni di Trasacco, Avezzano, Luco dei Marsi e Collelongo tutti in provincia dell’Aquila.

A seguito dell’incidente, il CAM ha attivato immediatamente il Piano di Emergenza Idrica e ha predisposto gli interventi tecnici necessari per valutare l’entità del danno e programmare le operazioni di ripristino della tubazione. Al momento non è ancora possibile quantificare con precisione i tempi di risoluzione del guasto. Si invita pertanto tutta la popolazione interessata a limitare il consumo di acqua e a farne un uso strettamente necessario, al fine di garantire la continuità del servizio essenziale nelle prossime ore.

Ulteriori aggiornamenti e le indicazioni operative per l’attuazione del piano di emergenza verranno comunicate a breve attraverso i canali ufficiali del CAM.