DANNI DA SICCITA’: SICHETTI (CIA ABRUZZO), “BENE L’OK AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE AZIENDE”

PESCARA – Cia Agricoltori Italiani Abruzzo esprime soddisfazione per l’approvazione del decreto legge che introduce contributi a fondo perduto destinati alle aziende agricole duramente colpite dalla siccità che ha segnato il 2024.

Il decreto, promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, rappresenta un passo fondamentale per sostenere il comparto agricolo regionale, duramente provato dalla carenza di precipitazioni. Le misure prevedono contributi differenziati in base alla percentuale di danno subito dalle coltivazioni: Dal 30 al 50% di danno: 110 euro per ettaro (64.300 ettari coinvolti). Dal 50 al 70% di danno: 163 euro per ettaro (5.275 ettari coinvolti) I settori più colpiti, tra cui vitivinicolo, olivicolo, cerealicolo, ortofrutticolo e fienagione, riceveranno un supporto cruciale per mitigare le perdite economiche. “Accogliamo con favore questo intervento che risponde concretamente alle esigenze delle imprese agricole abruzzesi”, dichiara Nicola Sichetti, Presidente CIA Abruzzo,

“La siccità ha messo a dura prova il nostro settore, ma questi contributi rappresentano un primo passo fondamentale verso la ripresa. È importante sottolineare che i fondi non risolvono completamente i problemi delle aziende agricole, ma offrono un aiuto concreto per affrontare questa emergenza. Ora è essenziale che i fondi vengano erogati con tempestività per permettere alle aziende di superare questa fase critica.” Cia Abruzzo si impegna a garantire un costante monitoraggio sull’attuazione delle misure e a fornire il supporto necessario affinché i fondi siano utilizzati in modo efficace.