DANNI FAUNA SELVATICA, AIUTI A PESCA ED ALLEVAMENTO: ANGELOSANTE, “LE NOSTRE PROPOSTE ALLA UE”

L’AQUILA – La Commissione Politiche europee del Consiglio regionale ha iniziato, questa mattina, il processo di ascolto di enti ed associazioni interessate dalla normativa europea degli aiuti di Stato per i settori agricolo, forestale e della pesca. Il presidente Simone Angelosante, intervenuto alla fine dei lavori commissariali, ha sottolineato il valore degli incontri odierni e ha espresso soddisfazione per la bontà delle proposte scaturite dalle audizioni.

“La Regione Abruzzo – ha dichiarato – deve presentare entro il 13 marzo le proprie osservazioni all’Unione Europea sulla proposta di revisione delle norme in materia di aiuti di Stato. L’ascolto del mondo agricolo, della pesca e dell’allevamento ci ha permesso di avere un quadro chiaro delle esigenze dell’imprenditoria abruzzese. Porteremo in Europa la richiesta di prevedere un risarcimento più favorevole per i danni da fauna selvatica, prevedendo il riconoscimento dell’indennizzo sia alle aziende che operano nelle aree protette ma anche a quelle situate all’esterno. Inoltre, proporremo migliorie in materia di contributi de minimis e delle norme che regolano il sostegno dei comuni alle aziende agricole”.

La Commissione si riunirà a breve per continuare il confronto sul tema e definire il testo della risoluzione.