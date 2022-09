DANNI MALTEMPO, GRUPPO BPER: PLAFOND 500 MILIONI PER FINANZIAMENTI A CONDIZIONI AGEVOLATE

L’AQUILA – “Il Gruppo Bper mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi di famiglie, imprese, commercianti e artigiani abruzzesi che hanno subito danni in conseguenza all’ondata di maltempo che ha colpito in queste settimane numerose province d’Italia”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene spiegato che è stato messo a disposizione un plafond complessivo di 500 milioni di euro per finanziamenti a condizioni agevolate.

Potrà inoltre essere richiesta una moratoria fino a 12 mesi dei finanziamenti esistenti con presentazione di autocertificazione dei danni subiti.

Le Filiali e i Centri Imprese del Gruppo Bper dell’Abruzzo sono a disposizione per fornire informazioni e assistenza agli interessati e per raccogliere le relative domande.

“Le calamità naturali”, dichiara il vice direttore generale vicario di Bper Banca, Stefano Rossetti, “sono un problema di cui purtroppo il nostro Paese ha sempre sofferto. Siamo preparati per poter intervenire tempestivamente in favore di famiglie e imprese su tutto il territorio nazionale. Come già avvenuto in passato, siamo pronti anche in questa circostanza: abbiamo già ricevuto diverse richieste, i nostri colleghi sono al lavoro per fornire assistenza e dare una risposta a tutte le domande il prima possibile”.

“Anche in Abruzzo”, afferma il responsabile Bper Banca Area territoriale Centro Sud, Giuseppe Marco Litta, “il gruppo Bper mette in atto una politica di aiuti concreti per sostenere famiglie e aziende che hanno subìto danni a causa del maltempo che ha colpito il nostro territorio, consapevole del ruolo prioritario di sostegno e supporto alle attività e alle famiglie”.