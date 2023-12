DANNI MALTEMPO: MARCOVECCHIO, “200MILA EURO AL COMUNE DI VASTO, PRIORITARIA DIFESA TERRITORI”

VASTO – “Al fine di fronteggiare le diverse situazioni di grave rischio per la pubblica incolumità nel Comune di Vasto, situazioni determinate dagli eventi meteo dello scorso 3 novembre, mi sono attivato immediatamente per reperire le risorse necessarie. Oggi, dopo meno di 60 giorni, il servizio difesa del suolo mi ha comunicato l’autorizzazione del finanziamento di 200mila euro per interventi di somma urgenza”.

Lo dichiara in una nota il presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio.

“Devo un grazie sincero agli uffici regionali e al sottosegretario D’Annuntiis per impegno, disponibilità e tempestività dimostrati. Naturalmente, – evidenzia Marcovecchio – un plauso anche agli uffici del Comune di Vasto, altrettanto operosi ed efficienti per la causa. Ho sempre pensato che bisogna lavorare di squadra, a prescindere dalle appartenenze, per difendere i nostri territori. Così è, e così dovrà essere, anche per il futuro”, conclude.