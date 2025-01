DANNI MALTEMPO: TRASPORTI NEL CAOS AL SUD, CANCELLAZIONI E RITARDI FINO A 6 ORE

ROMA – Trasporti in tilt al Sud dove, fin dalla notte scorsa, la circolazione sulla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria sta subendo forti disagi e rallentamenti a causa degli interventi tecnici resi necessari dai danni provocati dal maltempo.

Nel complesso, nove treni tra Alta Velocità e Intercity sono stati cancellati o limitati, mentre altri cinque risultano attualmente fermi.

Dall’una di notte, i treni notturni hanno accumulato ritardi che hanno raggiunto anche le 6 ore. In particolare, in Calabria, l’area più colpita è quella del Tirreno cosentino: qui, la circolazione tra Paola e Diamante è stata sospesa per diverse ore ed è attualmente in fase di ripristino, mentre rimane sospesa tra San Lucido e Paola.

Le violente raffiche di vento hanno infatti trascinato oggetti metallici sui binari, aggravando i disagi. Inoltre, le condizioni meteorologiche avverse continuano a ostacolare anche l’organizzazione di collegamenti alternativi su gomma. Sospesa la circolazione ferroviaria a causa del maltempo anche sulla linea Sapri-Lamezia Terme, dove è corso l’intervento dei tecnici di Rfi. Anche qui, i treni stanno subendo limitazioni e cancellazioni, creando disagi ai viaggiatori.

Difficoltà alla circolazione in alcune aree montane, in particolare nell’area jonica nei pressi di Corigliano Rossano, dove è stato disposto il divieto di transito sulle Strade provinciali 187 e 188, al di fuori dei mezzi di emergenza, a causa delle continue cadute di rami ed alberi appesantiti dalla neve.

Traffico regolare, invece, in Autostrada, sulla A2 del Mediterraneo, dove non si registrano particolari problemi per la viabilità. (