DANNI PERONOSPERA: PEPE E PAOLUCCI A IMPRUDENTE, “SUBITO UN INCONTRO, VITICOLTORI IN GINOCCHIO”

PESCARA – “Il 13 maggio abbiamo richiesto un’audizione urgente dell’Assessore regionale all’agricoltura, Emanuele Imprudente e la convocazione di una seduta della III Commissione Consiliare Regionale per affrontare la grave situazione del settore vitivinicolo abruzzese, colpito ormai un anno fa da ingenti danni al raccolto a causa delle piogge eccezionali e della conseguente malattia da peronospera” scrivono in una nota i Consiglieri regionali Dino Pepe e Silvio Paolucci.

“Il grave ritardo degli interventi economici a sostegno dei danni subiti dalle aziende agricole sta definitivamente mettendo in ginocchio un settore strategico per l’Abruzzo. La preoccupazione è tanta che 50 Sindaci hanno firmato un appello perché la Regione si faccia parte attiva con il Governo nazionale per avere strumenti economici idonei a scongiurare la chiusura di migliaia di aziende” aggiungono i due Consiglieri Dem.

“I problemi finanziari, infatti, compromettono la possibilità per tante aziende di poter pagare le spese correnti, acquistare il carburante agricolo e i prodotti fitosanitari, come denunciato dalle associazioni di categoria, con il conseguente indebitamento e la necessità di licenziamenti, esasperando sempre di più la situazione” proseguono Paolucci e Pepe. “Sono queste le ragioni che ci spingono a chiedere, con ancora maggiore urgenza, una audizione dei portatori d’interesse e dell’Assessore Imprudente in III Commissione regionale, per ascoltare i diretti interessati e sollecitare il governo nazionale e quello regionale ad accelerare i ristori promessi ma mai arrivati e a mettere in campo ogni strumento”.