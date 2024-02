D’ANNUNTIIS: “IN ARRIVO UN FINANZIAMENTO DI 18 MILIONI A FAVORE DEL PORTO DI GIULIANOVA”

GIULIANOVA – “La Premier Giorgia Meloni e il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio hanno comunicato il finanziamento di 18 milioni di euro in favore del Porto di Giulianova”. dichiara il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis.

“Con queste importanti risorse si porteranno a compimento le opere per lo sviluppo e il completamento del Porto di Giulianova, nel teramano, così come disegnato dal piano regolatore portuale approvato lo scorso anno. C’è stato un grande sforzo da parte della regione – prosegue il sottosegretario D’Annuntiis- per fare in modo che il porto di Giulianova assumesse un ruolo centrale nello scenario regionale. L’investimento completa tutta una serie di interventi che sono stati realizzati negli ultimi anni. (Le nuovi Torri faro i Box per la Pesca, la messa in sicurezza del molo sud e il prolungamento del molo nord in esecuzione ).Così – conclude il sottosegretario Umberto D’Annuntiis- verranno evidenziate la potenzialità del Porto e la sua attrattiva turistica con importanti ricadute nell’economia generale mostrando grande segno di vicinanza della Giunta Regionale al territorio di Giulianova e di tutta la provincia di Teramo.”