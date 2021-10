“D’ANNUNZIO A FIUME”, DOMANI A TERAMO GIORDANO BRUNO GUERRI PER LA FONDAZIONE BRUNO BALLONE

TERAMO– Domani, martedì 19 ottobre, incontro a tu per tu con lo scrittore, giornalista e storico Giordano Bruno Guerri, Presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, ospite all’interno degli eventi culturali “D’Annunzio a Fiume”, l’iniziativa promossa e organizzata dalla Fondazione Bruno Ballone, in partnership con il Comune di Teramo e patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L’evento inizierà alle ore 17.30 con l’apertura istituzionale di Marco Marsilio, Presidente Regione Abruzzo, Antonella Ballone, Presidente Camera di Commercio Gran Sasso, Lorenzo Sospiri, Presidente Consiglio Regione Abruzzo, Gianguido D’Alberto, Sindaco di Teramo, Luigi Biondi, Sindaco de L’Aquila. Alle ore 18 la conferenza con lo scrittore Giordano Bruno Guerri dal titolo “Un Poeta, una visione, una parola: Disobbedisco! – Gli ideali, il senso storico e gli eventi dell’Impresa di Fiume”. Introduce e conduce il giornalista Rai, Antimo Amore.

Ricordiamo che fino al 23 ottobre sarà possibile visitare all’Ipogeo la mostra dedicata a D’Annunzio con documenti, arti grafiche, modelli e costumi dell’epoca, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19,30, il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 16 alle ore 19,30. Ingresso gratuito.

L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione Bruno Ballone, con il patrocinio di: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comune di Teramo, Società di Studi Fiumani, Automotoclub Storico Italiano A.S.I., Associazione Fiume 1918-2018. Si ringraziano gli sponsor ufficiali Gruppo Baltour e Bper Banca, i partner tecnici Rotas e Neo Comunicazione. Tutto il programma è consultabile sul sito www.fondazionebrunoballone.it