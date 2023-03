DANTE LABS ‘CONQUISTA’ GLI USA: IN CLASSIFICA MAGAZINE INC. E’ SECONDA PER CRESCITA REGIONE NORD EST

L’AQUILA – Dante labs “conquista” gli Stati Uniti: l’autorevole magazine americano Inc. ha inserito la multinazionale aquilana specializzata nella genomica, al secondo posto nella classifica delle aziende che hanno fatto registrare la crescita maggiore negli ultimi due anni nella regione nord est degli States.

Dopo i riconoscimenti in Italia ed in Europa delle scorse settimane, per la multinazionale che ha il suo centro nevralgico all’Aquila nel Tecnopolo d’Abruzzo, arriva un altro successo: Dante Labs ha conseguito un incremento di fatturato di circa il 4mila%.

Dante Labs nel 2021 ha toccato un fatturato di 52 milioni di euro, dà lavoro a oltre 130 dipendenti e può contare su commesse in 97 Paesi nel mondo.

“La crescita e le innovazioni della nostra azienda sono state riconosciute da un’altra pubblicazione di livello mondiale – spiegano Andrea Riposati e Mattia Capulli, entrambi dell’Aquila, i due professionisti aquilani fondatori della multinazionale nel 2016 – Siamo orgogliosi ed onorati per questo nuovo attestato. Sentiamo, come nostra responsabilità, lavorare e portare i benefici della genomica ai nostri partner in tutto il mondo”.

Nel corso della pandemia Dante Labs ha assunto una posizione di rilievo anche per i tamponi anti covid, processati per tante nazioni nel mondo.