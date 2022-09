DANTE LABS: GIORNATA CONCLUSIVA CORSO DI GENOMICA AVANZATA, LA DIRETTA STREAMING

L’AQUILA – Diretta streaming alle ore 11 della giornata conclusiva del corso di genomica avanzata “genomica la strada verso la medicina predittiva e personalizzata”, a cura di Dante labs presso il Tecnopolo d’Abruzzo a L’Aquila.

Il corso è stato progettato come completamento di un percorso post laurea post-doc in biologia, biologia molecolare, biotecnologie mediche, genetica e per tutti gli scienziati che cercano di acquisire familiarità con la genomica. Oltre 75 gli studenti presenti, partecipa anche il presidente dell’Ordine nazionale del biologici Vincenzo D’Anna.