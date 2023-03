DANTE LABS L’AQUILA: 23ESIMA TRA LE IMPRESE IN MAGGIOR CRESCITA IN CLASSIFICA FINANCIAL TIMES

L’AQUILA – Ancora un riconoscimento per Dante Labs, la multinazionale con sede all’Aquila al Tecnopolo d’Abruzzo, che secondo la classifica del Financial Times è nella top 30 per crescita aziendale in Europa. L’azienda specializzata nella genomica, occupa il 23esimo posto tra le 1000 imprese che crescono più velocemente nel vecchio Continente.

L’importante realtà imprenditoriale è stata creata dal manager Andrea Riposati, appena 40enne, aquilano e dal professore Mattia Capulli, coetaneo anche lui aquilano, tornati dagli States, per insediare nel capoluogo d’Abruzzo, a novembre 2019 un Centro di genomica avanzata specializzata nello studio completo del genoma umano, che distribuisce il proprio test a decine di migliaia di clienti in 90 paesi del mondo, aprendo anche una filiale a Dubai.

Il Financial Times ha pubblicato la classifica annuale delle 1000 aziende che crescono più velocemente in Europa. Dante Labs si attesta nuovamente tra le prime posizioni, registrando un tasso percentuale di crescita composta annua (CAGR) del 250.5% .

La classifica del Financial Times, elaborata con Statista , ha analizzato migliaia di imprese europee, focalizzandosi sulle 1.000 aziende europee che hanno ottenuto i maggiori tassi percentuali di crescita composta annua (CAGR) dei ricavi tra il 2018 e il 2021.