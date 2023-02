L’AQUILA – Altro grande riconoscimento per Dante Labs, con la sua articolazione Dante genomic, realtà imprenditoriale creata dal manager Andrea Riposati, appena 40enne, aquilano e dal professore Mattia Capulli, coetaneo e anche lui aquilano, con sede centrale al Tecnopolo d’Abruzzo: la società ha partecipato, il 10 gennaio scorso, alla 41esima edizione della J.P. Morgan Healthcare Conference a San Francisco.

Unica azienda italiana ad essere stata invitata, al fianco di colossi come Pfizer, Moderna e Roche, solo per fare qualche nome, ad un evento che rappresenta il principale appuntamento finanziario dell’anno nel settore sanitario. La conferenza è infatti uno dei più grandi e informativi simposi sugli investimenti nel settore, che mette in contatto leader del settore globale, aziende emergenti in rapida crescita, creatori di tecnologie innovative e membri della comunità degli investitori.

Ha commentato Andrea Riposati: “Siamo entusiasti di essere stati presenti quest’anno alla J.P. Morgan Healthcare Conference. Il futuro dell’assistenza sanitaria ha bisogno del sequenziamento dell’intero genoma, ed è stata l’occasione per Dante Genomics di illustrare come la sua attività sta influenzando le vite in tutto il mondo, aprendo nuove frontiere della medicina personalizzata”.

Un ritorno per gli States, del resto, per Riposati, che assieme al professor Capulli, dopo gli studi oltre oceano, e dopo aver frequentato ancor prima il liceo scientifico a L’Aquila, ha aperto nel 2016 una start-up e a novembre 2019 ha deciso di insediare nella sua città di origine, un Centro di genomica avanzata specializzata nello studio completo del genoma umano, che distribuisce ora il proprio test a decine di migliaia di clienti in 90 paesi del mondo.

Dante Genomics in particolare, si occupa dei genomici globale che crea e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la salute e la longevità basate sul sequenziamento del genoma completo e sull’intelligenza artificiale.

A maggio scorso, Dante Labs ha lanciato quattro nuovi programmi farmacologici in co-sviluppo con partner esterni, in Covid, oncologia, malattie degenerative e rare, collaborando con associazioni internazionali di grande spessore come la Fondazione Renato Dulbecco, la Cambridge Cancer Genomics e Nonacus. Durante la pandemia ha offerto anche il servizio a pagamento di screening e test Covid-19.

Prossima sfida di Riposati è quella a capo dell’Istituto Genomico Europeo, che a breve realizzerà i suoi laboratori a Galazzano, nella Repubblica di San Marino, dove si procederà alla mappatura del Dna dei sammarinesi. Il paese, con la sua storia millenaria di intere generazioni vissute in un territorio ristretto, risulta infatti particolarmente interessante dal punto di vista scientifico.

E ancora a marzo Dante Labs è sbarcata negli Emirati Arabi Uniti, aprendo un centro di sequenziamento a Dubai, in una prestigiosa sede di oltre 1200 metri quadrati, con licenza di laboratorio medico autorizzato di genomica, che consente di operare negli ambiti di citogenetica clinica, patologia clinica, genetica clinica, citogenetica e genetica medica.

Visione e capacità imprenditoriale premiata dai risultati economici da record: nella classifica sugli incrementi di fatturato, tra il 2018 e il 2021, redatta da Il Sole 24 Ore e Statista, istituto demoscopico indipendente, su cinquecento aziende italiane, Dante Labs è risultata la sesta in classifica, prima in assoluto nel settore “prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita” con un tasso di crescita del 250,4%, e un fatturato cresciuto dal 1,2 milioni di euro del 2018 a 52,1 milioni del 2021 e con i dipendenti cresciuti da 9 a ben 133.