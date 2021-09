“DANTE, SILONE E LA PERDONANZA”: A TORNIMPARTE DECIMA PRESENTAZIONE DALL’USCITA LIBRO DI DE NICOLA

TORNIMPARTE – La Pro Loco di Tornimparte e l’associazione Acquaviva di Tornimparte, organizzano per sabato 11 settembre 2021 alle ore 16,30 a Colle S. Maria di Tornimparte la presentazione del libro di Angelo De Nicola “Dante, Silone e la Perdonanza” (One Group Edizioni).

Modera e presenta lo scrittore Stefano Carnicelli, letture dal testo a cura di Sabrina Giangrande.

Si tratta della decima presentazione dall’uscita del libro, ai primi del luglio scorso, in quella Tornimparte di cui il giornalista e scrittore De Nicola è cittadino onorario dal settembre del 2006.

Nel settecentenario della morte di Dante Alighieri (14 settembre 1321) s’intreccia l'”Avventura” del grande scrittore abruzzese Ignazio Silone che per primo, da laico, riscoprì i valori universali di Papa Celestino V e della Perdonanza Celestiniana. Una manifestazione fresca, oggi, del riconoscimento Unesco quale “Patrimonio Immateriale dell’Umanità”.

Due “padri” nobili della Perdonanza che ha appena concluso la sua 727.ma edizione. Appunto, Dante Alighieri e Ignazio Silone. Il primo, per aver creato il “mito” di Celestino con quel benedetto-maledetto verso del Terzo Canto dell’Inferno sul “gran rifiuto”. Il secondo, per aver rilanciato il “culto laico” di Celestino V facendone un eroe (altro che vile!), in quell’effervescente inizio della seconda metà del Novecento, concludendo, con la sua “Avventura di un povero cristiano”, una felicissima, irripetibile, unica, parabola di scrittore con uno strepitoso, seppure effimero, successo nella rappresentazione teatrale messa in scena dall’allora nascente Teatro Stabile dell’Aquila con un esordiente Giancarlo Giannini nella parte dell’anziano pontefice rivoluzionario.