DANTE STREET FESTIVAL: SVELATO IL CARTELLONE, TRE GIORNI DI EVENTI A TAGLIACOZZO

TAGLIACOZZO – Una marea di appuntamenti che regaleranno emozioni a tutti: tutto pronto per la terza edizione del Dante Street Festival, la kermesse di appuntamenti della città di Tagliacozzo dedicata ai giovani e alle arti di strada.

Da venerdì 4 a domenica 6 luglio, una serie di eventi che coinvolgeranno tante realtà associative del territorio e renderanno i giovani protagonisti sul palco per un’esplosione di energia.

Ideato e organizzato dal giornalista Raffaele Castiglione Morelli, dell’associazione Movimenti di Gusto, il Festival gode del patrocinio della Regione Abruzzo per la parte culturale, della Provincia dell’Aquila e con il supporto del Comune di Tagliacozzo, della Fondazione Carispaq, della CCIA Gran Sasso.

“Il Dante street è sicuramente un appuntamento unico nel territorio delle aree interne della nostra Marsica – commenta in una nota l’assessore regionale Mario Quaglieri – Tanti i giovani che si mettono in gioco tra arte, talento, cultura, musica e spettacolo. La città di Tagliacozzo è rinomata per accogliere un significativo bacino turistico dall’area romana. Sono sicuro che anche in questo caso, lo spettacolo offerto riuscirà a rendere felici turisti e cittadini e tutti coloro che hanno la voglia di trascorrere i weekend estivi nelle nostre bellissime e fresche terre marsicane”.

“Siamo giunti alla terza edizione di questa kermesse che raccoglie sempre un grande entusiasmo – aggiunge il sindaco Vincenzo Giovagnorio – Il Dante Street valorizza molto Piazza Dante Alighieri, dove alcuni anni fa abbiamo inaugurato la statua dedicata al Sommo Poeta alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono molto contento che i giovani si rendano protagonisti di questo evento mettendosi in gioco e mostrando grandi capacità e grandi talenti artistici trasmettendo soprattutto un messaggio di pace”.

“L’evento ha ormai raccolto una grande adesione volontaria di numerose realtà associative del nostro territorio – spiega l’organizzatore, Raffaele Castiglione Morelli – Scuole, associazioni sportive, associazioni culturali, realtà dello spettacolo insieme per un cartellone unico e ricco di energia. Una manifestazione che sicuramente richiede molto impegno e che mi auguro possa essere istituzionalizzata per entrare a far parte ufficialmente del quadro di eventi della città. È sempre un piacere lavorare con i giovani perché l’energia che mi trasmettono, mi spinge a continuare. Quest’anno, tra i tanti messaggi, avremo un messaggio fondamentale: quello per la pace e cercheremo di veicolare nel modo più artistico e giovane possibile”.

Svelato quindi il cartellone che prevede per quest’anno tre appuntamenti culturali, rispettivamente nei tre giorni dell’evento (4-5-6 luglio) alle ore 18, nel cortile della Scuola Tantalo, in via Aldo Moro: il primo con i professori Francesco Letta, Giovanni Casale e Fernando Pasqualone che parleranno di “La Commedia Di Dante: Un Viaggio Di Salvezza”, in collaborazione con il Comitato Dantedì Tagliacozzo presieduto da Laura Micalizio.

Il secondo pomeriggio ci sarà invece un approfondimento sulla situazione in Medioriente con la voce esperta della giornalista Romana Rubeo (sul fronte ormai da anni con il The Palestine Chronicle) e di Hanieh Tarkian, docente di Studi Islamici e analista di Geopolitica, con la moderazione del direttore di The Walk Of Fame – magazine, Federico Falcone.

Il terzo pomeriggio l’emozionante racconto “Magia di lana e cuore”, al cui tavolo saranno presenti la dirigente scolastica dell’Istituto Argoli, Maria Elena Rotilio, la docente Mary Nacca, la presidente della Fondazione Anffas Avezzano “Giovannino Di Pangrazio”, Domenica Di Salvatore e la presidente onoraria di Insieme per CasaFamiglia, Marisa Stati.

Spazio allo sport con il torneo di Calcetto organizzato dall’Asd Tagliacozzo 1923, il torneo di Padel coordinato da Oasi di Padel, lo Street Basket nell’area della festa con Andres Venni e l’escursione in Ebike domenica mattina a partire dalle 9.00 di mattina con Davide Marini di KeyMount. In via Aldo Moro sarà allestita un’area mercato con importanti realtà del nostro territorio marsicano, come ConfAgricoltura; in piazza Dante Alighieri, saranno presenti lo street food e il beverage.

L’arte sarà protagonista con un grandissimo street artist del nostro territorio Andrea Parente che, noto in tutta Italia per la realizzazione dei suoi murales, arricchirà la manifestazione e la città stessa con un’opera sul muro della Scuola Tantalo. Coinvolte anche le scuole con: i ragazzi del Liceo Artistico Bellisario di Avezzano presenti con una mostra nella palestra della Tantalo, curata dalla professoressa Stefania Ferella; gli studenti del Liceo Galilei che hanno prodotto un video promozionale già online curato dal prof Giuseppe Tandoi; e infine gli studenti dell’Itet di Tagliacozzo che realizzeranno delle visite guidate della città di Tagliacozzo, a partire dalle ore 10.00 di domenica 6 luglio. Ci sarà inoltre anche quest’anno la proiezione dell’EcoCommedia, realizzata dagli studenti dell’Istituto Serpieri di Avezzano con le riprese e il montaggio di Piero Calvarese e la guida della professoressa Arianna Pisotta.

Tante novità anche per lo spettacolo: venerdì, tantissimi giovani sul palco a partire dalla console diretta da Gustav Landin fino a Scofield, noto artista marsicano che si esibirà in concerto con il suo gruppo di ballerini di Asd Myda Dance Academy. A seguire, la nota dj Nausica protagonista della musica elettronica nelle più importanti console d’Italia, nonché nei dj set di apertura per il tour di Anastacia e nell’Open Act Modena Park di Vasco Rossi nel 2017. Sabato spazio al format di coinvolgimento ed energia Kawabonga party, che sarà aperto dalla console di Andrea Tabacco e dalla performance di Milena Torturo e Thomas Battista con la coreografia “Scream” di Usher.

Domenica si riparte dalla mattina con il tradizionale Color party a cura di Metamorfosi nel cortile della Tantalo. Nel pomeriggio, si tornerà sul palco con lo spettacolo di ginnastica artistica dell’Asd Dynamica mentre la sera si svolgerà la prima edizione del Talent Show, con una giuria selezionata tra stampa e nomi dello spettacolo del nostro territorio che valuterà i giovani talenti in gara: Elisa Guglielmi, Mattia Colafrancesco, Tania De Luca, Benedetta Tisi, Alice Valente, Benedetta De Vincentis, Genny Balletto, Aurora Lupiani, Mattia Di Mascio, Daniele Andreoni, Liliana Baliva, Emiliano Berardini, Carla Gabriele, Miriana Maiello. Nel corso della serata sarà consegnato un premio alla giornalista Nina Palmieri per l’impegno instancabile sui diritti umani e per essere un modello d’esempio a tutti i giovani di oggi.

Una tre giorni molto ricca, quindi che si prepara ad aprire i grandi eventi dell’estate Tagliacozzana. Tutti sono invitati a partecipare.