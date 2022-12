DANZA AEREA: L’AQUILANA LARA PIETRANGELI CONQUISTA L’ORO AL MONDIALE

L’AQUILA – L’aquilana Lara Pietrangeli, 9 anni, sul gradino più alto del podio nella finale di Pole & Aerial World Cup 2022.

La finale mondiale di danza aerea si è disputata l’11 dicembre a Roma e hanno partecipato diverse scuole dell’Aquila.

Per Pietrangeli, classe 2013, di Roio, un susseguirsi di vittorie iniziate con l’oro alla competizione regionale svoltasi ad aprile. Prima classificata alla seguente gara nazionale disputata a maggio negli impianti sportivi del Centi Colella.

Il primo posto nella competizione internazionale, disputata a novembre a Porto Sant’Elpidio, infine, l’ha catapultata direttamente a Roma, dove per la categoria under 10 ha vinto l’oro.

Un successo strepitoso non solo per la scuola Fly Factory e per l’ insegnante che l’ha preparata, Ilenia Sciotti Gratti, ma anche una grandissima gioia per la famiglia ed un orgoglio per tutta la città.