DANZA: ALL’AQUILA DUE PROGETTI GRATUITI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI GIOVANI

L’AQUILA – L’Aquila per tre giorni, 11-12-13 luglio, diventerà crocevia nazionale della danza grazie a due progetti di formazione rivolti a giovani di tutta Italia.

Si tratta di “Rinascita in movimento” e “L’Aquila in punta”, e sono organizzati da L’Etoile L’Aquila associazione, guidata dalla direttrice Ornella Cerroni.

Saranno presenti in conferenza stampa la direttrice artistica del progetto Fabrizia D’Ottavio, medaglia d’argento nei giochi olimpici di Atene 2004 ed oggi performer e voce della ginnastica in TV, esempio vivente della possibile transizione dalla ginnastica alla scena; la giornalista e critica di danza Francesca Bernabini, titolare del sito danzaeffebi.com, che sostiene i due progetti nella diffusione e realizzazione; Vito Colonna, assessore allo sport del Comune di L’Aquila e Francesco Bizzarri, presidente del comitato.

Il progetto gode del sostegno del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo – FNSV (ex Fondo Unico per lo Spettacolo – FUS).

I progetti saranno presentati in conferenza stampa il 12 luglio 11.30, presso la cascina di Umberto Bologna in via Rocco Carabba n.13, all’Aquila (adiacente al Centro danza Art Nouveau).