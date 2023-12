DANZA CLASSICA: “L’AQUILA IN PUNTA”, PARTE LA DUE GIORNI DI STAGE INTERNAZIONALE ALL’ART NOUVEAU

L’AQUILA – Comincia oggi all’Aquila lo stage internazionale di danza classica “L’Aquila in Punta”, organizzato dalla Asd L’Etoile.

L’evento – inserito nell’ambito della kermesse “L’Aquila Rinasce con lo Sport” – ha la direzione artistica e organizzativa di Ornella Cerroni e la consulenza di Francesca Bernabini (Danzaeffebi) e si concluderà domani, domenica 10 dicembre.

L’appuntamento è al Centro Danza Art Nouveau, in Via Rocco Carabba n. 13.

Per la prima volta, dunque, nel capoluogo abruzzese, ci sarà spazio per uno stage gratuito di sola danza classica, con 10 master class rivolte ad allievi tra i 9 e i 21 anni, un’occasione preziosa di studio, una possibilità reale di farsi notare in campo coreutico da docenti di fama internazionale provenienti dal Pnsd Rosella Hightower di Cannes (Francia) e dalla Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma.

In ognuna delle due giornate tutti gli allievi parteciperanno ad una lezione di danza classica.

In aggiunta, gli allievi dal 2° al 4° livello (ossia dagli 11 ai 21 anni), frequenteranno anche una lezione di repertorio classico adatta alla loro età.

Le classi sono a numero chiuso e prevedono una partecipazione massima di 30/35 allievi per ogni livello.

A tenere le lezioni sono Joëlle Boulogne – docente Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower di Cannes (Francia), Gaia Straccamore – étoile del Teatro dell’Opera di Roma e docente della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, Silvia Curti – docente della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, Michele Politi – maître de ballet e official recruter della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma e Simone Pergola – docente diplomato And, danzatore solista dell’Arena di Verona.

“Siamo estremamente felici per questo stage di livello internazionale – le parole di Ornella Cerroni, direttrice del Centro Danza Art Nouveau dell’Aquila –. Si tratta di una due giorni di alta formazione per la danza che impreziosisce ulteriormente la nostra città”.

“La risposta in termini di iscrizioni da tutta Italia è stata enorme – conclude Cerroni – e questo non può far altro che darci ulteriore fiducia per continuare ad organizzare all’Aquila eventi artistico-sportivi dall’elevato tasso tecnico e qualitativo. Un ringraziamento particolare va a Vito Colonna, assessore allo Sport del Comune dell’Aquila, e al dottor Francesco Bizzarri, presidente del Comitato L’Aquila rinasce con lo Sport”.