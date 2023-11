DANZA CLASSICA: “L’AQUILA IN PUNTA”, STAGE DA SOGNO ALL’ART NOUVEAU, ISCRIZIONI DA TUTTA ITALIA

L’AQUILA – L’Asd L’Etoile dell’Aquila organizza il 9 e 10 dicembre 2023 lo stage internazionale di danza classica L’Aquila in Punta.

L’evento, con la direzione artistica e organizzativa di Ornella Cerroni e la consulenza di Francesca Bernabini (Danzaeffebi), si terrà presso il Centro Danza Art Nouveau, in Via Rocco Carabba n. 13.

Per la prima volta, dunque, nel capoluogo abruzzese, ci sarà spazio per uno stage gratuito di sola danza classica, con 10 master class rivolte ad allievi tra i 9 e i 21 anni, un’occasione preziosa di studio, una possibilità reale di farsi notare in campo coreutico da docenti di fama internazionale provenienti dal Pnsd Rosella Hightower di Cannes (Francia) e dalla Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma.

In ognuna delle due giornate tutti gli allievi parteciperanno ad una lezione di danza classica.

Jn aggiunta, gli allievi dal 2° al 4° livello (ossia dagli 11 ai 21 anni), frequenteranno anche una lezione di repertorio classico adatta alla loro età.

Le classi sono a numero chiuso e prevedono una partecipazione massima di 30/35 allievi per ogni livello.

Le lezioni saranno tenute da:

Joëlle Boulogne – docente Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower di Cannes (Francia)

Gaia Straccamore – étoile del Teatro dell’Opera di Roma e docente della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma

Silvia Curti – docente della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma

Michele Politi – maître de ballet e official recruter della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma

Simone Pergola – docente diplomato AND, danzatore solista dell’Arena di Verona.

“C’è stata una grande risposta dall’Abruzzo – le parole di Ornella Cerroni, direttrice del Centro Danza Art Nouveau dell’Aquila -, sono infatti pochissimi posti ancora a disposizione prima del sold out. In poche ore, dall’apertura della piattaforma on-line, abbiamo raggiunto oltre cento iscrizioni”.

“Allievi Ballerini provenienti da tutto lo stivale verranno accolti in città in una due giorni di grande formazione per la danza, in una atmosfera di grande entusiasmo” prosegue Cerroni.

“Ho voluto dare un segnale importante – conclude -. Se sostenuti dalle istituzioni, si possono organizzare eventi gratuiti di altissimo livello. Un ringraziamento particolare va al comitato L’Aquila Rinasce con lo Sport nelle persone di Vito Colonna, sssessore allo Sport del Comune dell’Aquila, e al dottor Francesco Bizzarri, presidente del Comitato L’Aquila rinasce con lo Sport.

Livelli e orari

Lo Stage è aperto ad allievi ed allieve dai 9 ai 21 anni, che saranno divisi in 4 livelli tenendo conto dell’età anagrafica.

⇒ 9-10 anni ⇒ 1° livello.

Orari: sabato 9 dicembre dalle 12.00 alle 13.30 lezione di danza classica; domenica 10 dicembre dalle 14.30 alle 16.00 lezione di danza classica.

Si evidenzia che la lezione prevede esercizi di danza classica con una e due mani alla sbarra, piccole sequenze al centro, combinazioni di base al centro, piccoli salti, diagonali di passi scenici. Non è una lezione di propedeutica.

⇒ 11-12 anni ⇒ 2° livello

Orari: sabato 9 dicembre dalle 14.00 alle 15.30 lezione di danza classica e dalle 15.30 alle 17.00 lezione di repertorio classico maschile e femminile; domenica 10 dicembre dalle 13.00 alle 14.30 lezione di danza classica e dalle 14.30 alle 16.00 lezione di repertorio classico maschile e femminile.

Si evidenzia che la lezione prevede esercizi di danza classica con una mano alla sbarra e combinazioni al centro che prevedono uno studio della tecnica accademica di almeno 2 anni. La lezione di repertorio prevede sequenze in gruppo di balletti tratti dal repertorio classico solitamente interpretati dalle piccole allieve e dai piccoli allievi negli spettacoli dei maggiori teatri d’opera.

⇒ 13-14 anni ⇒ 3° livello

Orari: sabato 9 dicembre dalle 15.30 alle 17.00 lezione di danza classica e dalle 17.00 alle 18.30 lezione di repertorio classico femminile; domenica 10 dicembre dalle 11.30 alle 13.00 lezione di danza classica e dalle 13.00 alle 14.30 lezione di repertorio classico femminile.

⇒ 15-21 anni ⇒ 4° livello

Orari: sabato 9 dicembre dalle 17.00 alle 18.30 lezione di danza classica e dalle 18.30 alle 20.00 lezione di repertorio classico femminile; domenica 10 dicembre dalle 10.00 alle 11.30 lezione di danza classica e dalle 11.30 alle 13.00 lezione di repertorio classico femminile.

Le lezioni si terranno nelle due aule del Centro Danza Art Nouveau. Tutte le lezioni di danza classica saranno accompagnate dal vivo al pianoforte dal Maestro Mauro Arbusti.

Nota bene:

Si evidenzia che l’uso delle scarpe da punta per l’esecuzione delle lezioni di danza classica e di repertorio per le classi di 3° e 4° livello è facoltativo. Le ragazze possono eseguire gli esercizi accademici e i brani coreografati sulle mezze punte. Non verranno utilizzate scarpe da punta nelle lezioni di 1° e 2° livello.

Per quanto riguarda le lezioni di repertorio: se verrà raggiunto un minimo di 5 allievi maschi di 2° e 3° livello, questi saranno invitati a partecipare ad un’unica classe di repertorio maschile che si terrà sabato 9 dicembre dalle ore 18.30 alle 20.00.

Modalità di Iscrizione

Lo stage è gratuito ma si richiede il pagamento di euro 15 ad allievo per l’assicurazione e i diritti di segreteria.

Per prenotarsi è necessario compilare l’apposito Modulo di iscrizione on line sul sito www.danzaeffebi.com cliccando QUI.

Entro 48 ore dall’invio del modulo, verranno inviate tramite mail le coordinate bancarie per il pagamento quota di partecipazione allo stage.

Alla ricezione dell’avvenuto pagamento verrà confermata l’iscrizione.

Segnaliamo che sono previsti un massimo di 30-33 alunni per ogni livello di corso. Le iscrizioni si chiuderanno non appena verrà raggiunto il numero massimo di allievi per ogni livello.

Per informazioni:

Ornella Cerroni tel. 393.9895396 – [email protected]

Francesca Berna

bini 348.3132438 – [email protected]