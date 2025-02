DANZA CLASSICA: LE BALLERINE AQUILANE DEL CENTRO “ART NOUVEAU” CONQUISTANO TALENT A VELLETRI

VELLETRI – Le giovani ballerine e ballerini del Centro Danza Art Nouveau conquistano il palcoscenico al concorso di danza “Talent for Dance”, ospitato ieri, domenica 23 febbraio, a Velletri, in provincia di Roma, nella quinta tappa del Concorso di Danza “Talent For Dance”.

Una vera e propria ondata di emozioni ha travolto tutti i gruppi e solisti ed il pubblico che hanno riempito il Teatro Artemisio “Gian Maria Volonté”, conquistando i presenti con performance di alto livello.

L’evento, che ha visto la partecipazione di scuole di danza provenienti da tutto il centro Italia, ha celebrato la passione, la dedizione e l’abilità di queste promettenti artiste. Le giovani ballerine aquilane di età compresa tra gli 8 ed 11 anni, hanno dimostrato una maturità artistica, una tecnica ed un carattere impeccabili, eseguendo splendide coreografie di danza classica.

La loro grazia, la loro forza e la loro espressività hanno dunque catturato l’attenzione della giuria, composta da esperti del settore, che ha espresso unanime apprezzamento per il loro talento.

Il concorso non è stato solo una competizione, ma anche un’occasione di crescita e di scambio: alcune allieve erano infatti alla loro prima esperienza di gara ed hanno così potuto confrontarsi con altre realtà.

“Siamo incredibilmente orgogliosi delle nostre ragazze”, le parole della direttrice del Centro Danza ‘Art Nouveau’, Ornella Cerroni, e del Maestro e coreografo, Simone Pergola.

“Tutte hanno lavorato duramente per prepararsi a questo evento ed hanno dimostrato un impegno e una passione straordinari. Questo è solo l’inizio del loro percorso artistico. E siamo sicuri che avranno un futuro brillante nel mondo della danza”. Le giovanissime allieve hanno espresso gioia e gratitudine per questa esperienza.

“È un sogno che si avvera”, hanno affermato Amarantha Cardarelli, alla sua prima esperienza di gara che l’ha vista subito in prima posizione, e Sole Taddei, anche lei alla prima esperienza di gara da solista, seconda classificata con “Cappuccetto Rosso”.

“Amiamo la danza e siamo felici di poter condividere la nostra passione con il pubblico. Questo premio ci dà ancora più motivazione per continuare a migliorare e a inseguire i nostri sogni”, hanno aggiunto le due aquilane.

Non sono stati da meno i due gruppi in gara per le categorie Baby e Children che si sono piazzati sul podio più alto nelle rispettive categorie.

“Oro italiano” del Maestro Pergola ha vinto il premio per la miglior coreografia del concorso.

Il successo di queste giovani ballerine e ballerini è un esempio di come la passione, la dedizione e il talento possano portare a risultati straordinari.

Si riparte subito con gli allenamenti per affrontare la prestigiosa finale di Italian Dance Award che vedrà la scuola Ar Nouveau con 40 ballerini partecipare all’ambizioso concorso.

I NOMI DELLE VINCITRICI

Santilli Aurora Virginija, Daniele Bianca Maria, Fiore Donati Francesca, Cappella Elena, Zaccagna Giorgia, Pistilli Eleonora, Rastelli Camilla, Cucchiella Mia, Ciancone Ludovica, Lani Ambra, Carusi Laura, Santobuono Cecilia.

Bushaj Leon Gabriel, Cardarelli Amarantha, Giuliani Virginia, Bernardi Giorgia, Caraccia Anna Chiara, Taddei Sole, Lombardi Nina, Petrella Elisa, Colapelle Maia, Roccioletti Eleonora.