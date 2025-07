DANZA: PARTITO ALL’AQUILA IL PROGETTO “RINASCITA IN MOVIMENTO”

L’AQUILA – Centinaia di giovani ginnaste hanno assiepato gli spazi del Centro danza Art Nouveau dell’Aquila, lo scorso fine settimana, per il talk con Alessandra Celentano, docente del programma Amici di Maria De Filippi, protagonista di alcune lezioni di danza classica e di un incontro sulla danza in televisione, momento clou di una tre giorni all’insegna della danza che ha segnato l’avvio di “Rinascita in movimento” e ha visto il ritorno dello stage “L’Aquila in punta”.

Progetto formativo gratuito per accompagnare ex ginnaste ed ex ginnasti d’élite, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, in un percorso di crescita e di transizione professionale dalla ginnastica alla danza, “Rinascita in movimento”, che proseguirà anche nei prossimi mesi, vuole offrire concrete opportunità, trasformando la fine della carriera agonistica in un nuovo inizio artistico e lavorativo nel mondo della danza e dello spettacolo.

Attraverso workshop intensivi, masterclass, laboratori coreografici, incontri con professionisti del settore e un programma di mentorship e supporto psicologico, i partecipanti potranno acquisire competenze coreutiche, interpretative e professionali, sviluppando un nuovo linguaggio del corpo in grado di unire l’eleganza della ginnastica alla forza espressiva della danza.

Ideato e curato dall’Asd L’Étoile, diretta da Ornella Cerroni, vede alla direzione artistica Fabrizia D’Ottavio, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004, e oggi performer e voce della ginnastica in tv, esempio vivente della possibile transizione dalla ginnastica alla scena, e il coordinamento di Francesca Bernabini, giornalista e critico di danza.

Ammesso al Fondo unico per lo spettacolo (Fus), “Rinascita in movimento” è gratuito per i partecipanti, tutti ginnasti d’élite, di età compresa tra i 15 e i 25 anni (dalla categoria Gold in poi) che hanno concluso la loro carriera agonistica.

L’intenso programma ha visto una mentorship a cura della giornalista e critica di danza Francesca Bernabini sul passaggio dalla ginnastica alla danza, una lezione di danza classica con Elisa Scala, docente dell’Accademia Teatro alla Scala, e sessione di modern contaminato e un laboratorio coreografico con il coreografo e insegnante Gianluca Lanzillotta. E ancora, un talk ispirazionale di Fabrizia D’Ottavio e un laboratorio di musicalità condotto da Gennaro Spezza, docente di musica, una mentorship sull’uso strategico dei social per costruire la propria identità professionale, a cura dell’esperta di comunicazione Giannarita Martino. Le lezioni di danza classica sono state accompagnate dal vivo dalla pianista Valeria Pacifico, maestra del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila, partner artistico del progetto.

Durante la tre giorni è tornato anche “L’Aquila in punta”, lo stage estivo internazionale gratuito di danza classica, repertorio classico e modern che permette ad allievi fra i 9 anni e i 21 anni di partecipare gratuitamente a lezioni di danza classica e repertorio classico con Elisa Scala e Tatiana Nikonova, docenti della Scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, e a lezioni di modern con Gianluca Lanzillotta.

Per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento organizzato dall’Asd L’Etoile con la direzione artistica di Ornella Cerroni e la consulenza di Francesca Bernabini (Danzaeffebi), ha richiamato oltre 170 giovani da tutta Italia con 14 masterclass, un’occasione preziosa di studio con docenti di chiara fama.