D’ASCANIO E DI MATTEO (LEGA): “DOPO LA FRANA A ROCCAMORICE RIAPRE LA STRADA PROVINCIALE 64”

ROCCAMORICE – “Nelle prossime ore sarà riaperta e di nuovo percorribile la strada provinciale 64 “Colle Botte-Roccamorice-Fonte Tettone”, nel Comune di Roccamorice (Pescara), interessata il 26 dicembre scorso, all’altezza del ponte Capo La Vena, da un importante cedimento roccioso. Una bellissima notizia per la comunità di Roccamorice per la quale ringraziamo tutti coloro che si sono attivati per risolvere il problema, che rischiava di avere ripercussioni enormi. Ricordiamo infatti che la provinciale 64 rappresenta il principale collegamento tra il paese e i centri limitrofi e pertanto è fondamentale per il raggiungimento delle sedi di lavoro, degli istituti scolastici, dei presidi sanitari del territorio. Un grazie va in particolare ai consiglieri provinciali della Lega Antonio Romano, che ha anche la delega alla Viabilità, e a Lucia Cardone per l’impegno e il lavoro portato avanti sin dai primi istanti per sbloccare la situazione”.

Ad annunciare la riapertura della strada, i consiglieri della Lega al Comune di Roccamorice Marco D’Ascanio e Norman Di Matteo, che hanno seguito passo dopo passo la vicenda. “Un lavoro di squadra tra i nostri amministratori locali, ai vari livelli, ha fatto sì che il disagio dell’intera comunità di Roccamorice durasse il meno tempo possibile; tutto ciò è stato ottenuto grazie anche al lavoro dei responsabili degli uffici pubblici preposti e al responsabile della protezione civile del Comune che ha attivato immediatamente le procedure necessarie”, aggiunge il segretario provinciale della Lega Pescara, Emanuele Evangelista. “Un lavoro – sottolinea – che è frutto di sinergia e collaborazione fra enti e parti interessate. E questo è ancora di più motivo di soddisfazione”.