DATA BASE MARINO: FDI, “AL VIA RACCOLTA DATI PESCA, PROGETTO PILOTA A COSTO ZERO”

MONTESILVANO – “Per la prima volta verrà realizzata una raccolta informatica con le informazioni relative alle specie ittiche di stagione, la loro disponibilità, il prezzo, nonché le loro caratteristiche biologiche e nutrizionali, senza dimenticare le gustose ricette gastronomiche della nostra tradizione. Un progetto pilota, a costo zero, di sicuro valore formativo e sociale, oltreché di valenza turistica potendo connettere la ristorazione e l’accoglienza con il settore della pesca”.

Così, questa mattina in conferenza stampa, nella sala consiliare del comune di Montesilvano, la responsabile del dipartimento Turismo provincia di Pescara di Fratelli d’Italia, Deborah Comardi, nel corso della presentazione del progetto “Data base marino”, che vede protagonisti gli alunni di diverse specializzazioni dell’istituto ‘Alessandrini’ di Montesilvano, gli operatori della piccola pesca costiera e le due associazioni locali “Il Nuovo Saline” per il coordinamento scientifico e “Amare Montesilvano” per gli aspetti organizzativi, logistici e sociali”.

“Database marino” – viene ricordato in una nota – nasce da un’idea di Gianluca Milillo (Nuovo Saline), condiviso con la dirigenza dell’istituto Alessandrini e rientra nel più ampio progetto Sea Stainbile e giova anche della collaborazione della Facoltà di Farmacia dell’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara.

“Il settore della piccola pesca e della marineria – ha spiegato Milillo – era rimasto tagliato fuori dalle dinamiche sociali, determinando una scarsa informazione sulle risorse ittiche del territorio ed è così che abbiamo pensato ad un modello innovativo per creare il primo archivio marino che sarà elaborato attraverso il lavoro degli studenti e reso fruibile per la società civile”.

“Lo scopo – ha precisato – è anche quello di puntare sull’educazione all’alimentazione, un lavoro complesso che vedrà in prima linea gli studenti che avranno la possibilità di tramutare le nozioni apprese a scuola in qualcosa di concreto e di utilità sociale. Il vostro sacrificio e la vostra capacità empatica – ha detto rivolgendosi agli studenti presenti – permetteranno di accendere un faro sul particolare tessuto sociale che ruota intorno alla piccola pesca”.

“Siamo rimasti particolarmente colpiti dalla valenza del progetto – ha riferito la dirigente scolastica, Gabriella Di Mascio – per la molteplicità degli aspetti che caratterizzano questa attività, ci siamo lanciati a capofitto e riteniamo fondamentale il raccordo tra la scuola e il territorio. Apprendo con molto piacere l’attenzione che anche la Regione Abruzzo sta dedicando a questo progetto, perché evidentemente si comprende come la scuola sia un mondo in grado di calarsi perfettamente in ciò che accade intorno a sé”.

“La sinergia che emerge tra i vari attori di questo bellissimo lavoro – ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Leonardo D’Addazio – è il chiaro segnale che si tratti di un progetto ambizioso che una volta partito dovrà essere esteso anche alle altre località costiere e, in tal senso, l’impegno dell’ente che rappresento sarà massimo”.

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha così commentato: “Rimarco l’importanza nell’aprire le porte della scuola al territorio e sono certo che la nostra città trarrà notevoli vantaggi da tale iniziativa, a partire dal fatto che mettere al centro, per la prima volta, i nostri pescatori può rappresentare un momento di crescita per tutti. Ringrazio tutti coloro che a vario titolo si stanno impegnando per l’ottima riuscita del progetto, il consigliere D’Addazio ed il dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia per il forte impulso fornito per l’avviamento di questo interessante programma”.

A chiudere la conferenza stampa, il coordinatore provinciale FdI, Stefano Cardelli che ha stimolato il gruppo di studenti a fare proprio il concetto di politica: Quando si ha l’opportunità di dialogare con ragazzi così giovani è oro che cola – ha detto – la politica vi entra in casa ogni giorno e su ogni tematica, innamoratevi della politica, fatela o comunque interessatevene!”.

Presenti in conferenza stampa anche Alfredo Aiello, docente di Informatica, Giulia Di Simone, docente di diritto pubblico, Rosanna Marinacci, docente di Chimica, la professoressa referente del progetto, Rosina Di Stasio, Ezio D’Annibballe per il coordinamento tra pescatori e Istituti scolastici, Renato Petra (Amare Montesilvano), il presidente del Consiglio comunale di Montesilvano, Valter Cozzi ed il consigliere Marco Forconi.