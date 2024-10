DATI INVG MICROZONAZIONE SISMICA L’AQUILA: DE SANTIS, “LI AVREMO ENTRO L’ANNO”

L’AQUILA – Saranno consegnati entro la fine dell’anno i dati relativi alla microzonazione sismica e agli approfondimenti sulle faglie attive sul territorio comunale elaborati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologica (Ingv).

Ad annunciarlo è l’assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione, Francesco De Santis che spiega: “sulla scorta della convenzione stipulata con Ingv lo scorso anno queste informazioni sarebbero state fornite nel marzo 2025. Oggi in giunta abbiamo approvato un addendum a quell’accordo in virtù del quale lo studio verrà messo a disposizione entro il 31 dicembre prossimo”.

“Si tratta – spiega l’assessore – di una significativa accelerazione che ci consentirà di avere, nel giro di tre mesi, il quadro conoscitivo aggiornato, soprattutto in termini di prevenzione del rischio, dell’intero territorio comunale: un elemento fondamentale per la redazione del Piano urbanistico comunale (Puc) in via di formazione. Nell’ambito della messa in sicurezza e della riduzione del rischio sismico il Comune dell’Aquila ha avviato da tempo l’adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e gli approfondimenti realizzati dall’Ingv saranno determinanti per poter procedere alla definizione del Puc, il cui iter di definizione è consultabile sul sito laquilacittanuova.it”.