DATTOLI NEOPRESIDENTE CONFINDUSTRIA ABRUZZO: BIONDI, “COLLABORIAMO PER FAR CRESCERE LA REGIONE”

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi accoglie il nuovo presidente di Confindustria Abruzzo Lorenzo Dattoli.

“A nome dell’amministrazione comunale e dell’Anci Abruzzo, rivolgo le più sentite congratulazioni a Lorenzo Dattoli per la sua nomina”, si legge in una nota. “Sono convinto che una collaborazione attiva tra istituzioni, imprenditori e cittadini possa tradursi in concrete opportunità di rilancio dell’occupazione e di crescita per l’intera comunità abruzzese”.

“Confidiamo in una collaborazione proficua, improntata al confronto e al dialogo nell’interesse dei nostri territori. Auguro al presidente Dattoli un buon lavoro auspicando che il suo mandato porti benefici tangibili a tutto il mondo imprenditoriale e alla nostra amata regione”.