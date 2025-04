DAZI: MAGNACCA, “VALUTIAMO CON AZIENDE INCIDENZA SU INDUSTRIE ABRUZZESI”

PESCARA – “A breve avremo un incontro con gli interlocutori istituzionali per fare il punto della situazione e un esame approfondito su quante aziende hanno rapporti diretti con gli Stati Uniti”.

Lo annuncia in una nota l’assessore regionale al Lavoro e alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, a proposito dei dazi imposti dal governo americano a tutti i Paesi dell’Unione europea.

“L’esame, naturalmente per la parte industriale, riguarderà anche quelle aziende che producono componentistica destinata ad imprese tedesche che a loro volta esportano negli Stati Uniti e questo esame ci servirà per capire e quantificare quanta incidenza potranno avere i dazi americani sull’industria regionale”.

“Da un primo e sommario esame fatto con il presidente del Polo dell’automotive – prosegue l’assessore alle Attività produttive – ci siamo resi conto che l’impatto negativo maggiore non è con l’export diretto con gli Stati Uniti, ma di riflesso in quel settore della componentistica che produce per le aziende tedesche”.

“Confido – ha concluso Magnacca – nella capacità diplomatica del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per far capire al presidente Donald Trump quanto l’Italia sia un interlocutore serio e affidabile di cui gli Stati Uniti commercialmente non possa farne a meno”.