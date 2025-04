DAZI: MELONI, “LUNEDI’ VERTICE IN CDM, STUDIO SU IMPATTO ECONOMIA”

ROMA – “Ho deciso di chiedere ai due vicepremier, al ministro dell’Economia, dell’Industria, dell’Agricoltura, delle Politiche europee, di vederci lunedì pomeriggio e di portare ciascuna per la propria competenza uno studio sull’impatto che questa situazione può avere per la nostra economia”.

Così la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, parlando in Consiglio dei ministri dei dazi Usa verso l’Ue, sottolineando che il “gruppo di lavoro del Governo da ora deve sentirsi prioritariamente impegnato sul tema”.

Il premier oggi è stata in Abruzzo, prima a Ortona per l’arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci, poi all’Aquila per il Giuramento del 99esimo corso dei vigili del fuoco.