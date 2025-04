DAZI: OGGI L’ANNUNCIO DI TRUMP DELLE MISURE USA. IPOTESI 20%, EFFETTI PESANTI SU EXPORT ABRUZZO

ROMA – Alle 22, le 16 negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump annuncerà i dazi contro i partner commerciali “che si sono approfittati di noi”. Le tariffe si andranno a sommare a quelle già decise sulle auto importate, che scatteranno il 3 aprile, e sull’alluminio.

Il “Liberation Day”, come annunciato dal presidente statunitense Donald Trump, è arrivato. Alle 22 di oggi (le 16 negli Usa) l’inquilino della Casa Bianca annuncerà i dazi che saranno immediatamente operativi, come ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt.

Questa giornata “salirà alle cronache come uno dei giorni più importanti della storia americana. Il presidente affronterà decenni di pratiche commerciali sleali con le quali il nostro Paese è stato derubato”, ha aggiunto. Nelle ultime ore Trump ha ribadito che sarà “molto gentile” con i partner commerciali degli Stati Uniti quando annuncerà i dazi. “Si sono approfittati di noi e noi saremo molto gentili con loro, rispetto a quello che hanno fatto a noi”, ha dichiarato. Le tariffe si andranno a sommare a quelle già decise sulle auto importate, che scatteranno il 3 aprile, e sull’alluminio.

Trump ha anche anticipato che le nuove tariffe colpiranno “un’ampia gamma di Paesi”, compresi alleati come Unione europea, Canada e Messico.

“Quella parola, reciproco, è molto importante. Quello che fanno a noi, lo faremo a loro”, ha dichiarato.

Alcune fonti della Casa Bianca sostengono che tra le opzioni sul tavolo ci sia un dazio fisso del 20% su tutte le importazioni, che potrebbe generare oltre 6 mila miliardi di dollari di entrate.

Un’idea dagli effetti pericolosi: come ha avvertito il capo economista di Moody’s Analytic Mark Zandi, se si concretizzasse, farebbe schizzare il tasso di disoccupazione al 7,3% e causare la perdita di cinque milioni di posti di lavoro entro il 2027.

L’alternativa sembrano essere tariffe differenziate in base agli ostacoli imposti da ciascun Paese, con la possibilità per alcuni partner commerciali disiglare nuovi accordi con Washington: come ha dichiarato la portavoce Leavitt, “Trump è sempre pronto per una telefonata o una buona negoziazione”.

Non mancano le reazioni dall’Europa. “Questo scontro non è nell’interesse di nessuno: quella tra l’Ue e gli Usa è la relazione commerciale più grande e prospera al mondo e staremmo tutti meglio se potessimo trovare una soluzione costruttiva. Allo stesso tempo, deve anche essere chiaro: l’Europa non ha iniziato questo scontro”, ha dichiarato la presidente Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo.

“I dazi sono tasse che saranno pagate dalla popolazione. Sono tasse per gli americani sui loro generi alimentari e sui loro farmaci. Alimenteranno solo l’inflazione. Esattamente l’opposto di ciò che vogliamo ottenere. Le fabbriche americane pagheranno di più per i componenti prodotti in Europa”, ha osservato von der Leyen, sottolineando che tutto questo “costerà posti di lavoro, creerà un mostro burocratico di nuove procedure doganali e sarà un incubo per tutti gli importatori statunitensi. Oggi nessuno ne ha bisogno, né negli Stati Uniti né in Europa”, ha concluso.