DAZI: “STANGATA SULL’ABRUZZO, REGIONE CON IMPATTO PIU’ ALTO”, CNA PRESENTA INDAGINE

PESCARA – Secondo un’indagine dell’Area Studi nazionale della CNA, l’Abruzzo è la regione d’Italia a più alto impatto relativo per i dazi imposti dagli Stati Uniti alle merci provenienti dall’Italia.

Il dato, insieme a una analisi dei settori più colpiti sarà illustrato domani mattina, martedì 5 agosto, nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 10,30 nella sede della confederazione artigiana, in via Cetteo Ciglia 8 a Pescara.

All’incontro con la stampa saranno presenti il presidente e il direttore regionale, Bernardo Sofia e Silvio Calice.