DAZI: TRUMP ANNUNCIA PAUSA IMMEDIATA DI 90 GIORNI. CASA BIANCA, “ARTE DEL NEGOZIATO”

ROMA – Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci tranne la Cina.

“Al contrario (della Cina, ndr) – scrive Trump su Truth – considerando il fatto che più di 75 Paesi hanno contattato i rappresentanti degli Stati Uniti — inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e l’Ufficio del Rappresentante per il Commercio (Ustr) — per negoziare una soluzione riguardo ai temi discussi relativi al commercio, alle barriere commerciali, alle tariffe, alla manipolazione valutaria e alle tariffe non monetarie, e che questi Paesi, su mia forte raccomandazione, non hanno in alcun modo reagito contro gli Stati Uniti, ho autorizzato una pausa di 90 giorni e una tariffa reciproca sostanzialmente ridotta, al 10%, anch’essa con effetto immediato”.

Dalle spiegazioni fornite da esponenti dell’amministrazione, la pausa dei dazi di 90 giorni annunciata da Donald Trump manterrà l’aumento tariffario globale di base del 10% per tutti, compresi Canada e Messico.

“L’annuncio del 2 aprile scorso di tariffe reciproche su tutti i Paesi di Donald Trump rientrava nella sua tattica negoziale”, ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, commentando la decisione.

“A molti di voi nei media manca chiaramente l’arte del negoziato – ha detto in un riferimento al libro di Trump “Trump: The Art of the Deal” – È chiaro che non avete capito cosa sta facendo il presidente Trump”.

Poi, commentando le preoccupazioni secondo cui i dazi sugli alleati spingano i Paesi ad avvicinarsi alla Cina, ha affermato: “In realtà, abbiamo visto l’effetto opposto. Il mondo intero sta chiamando gli Stati Uniti d’America, non la Cina, perché hanno bisogno dei nostri

mercati, dei nostri consumatori e hanno bisogno di questo presidente nello Studio Ovale per parlare con loro”.