DDL APPALTI, PEZZOPANE: “BENE APPROVAZIONE OBBLIGO CLAUSOLA SOCIALE”

L’AQUILA – “Esprimo la mia soddisfazione per l’approvazione in Commissione Ambiente alla Camera dell’emendamento , di cui sono firmataria, che reintroduce nella legge delega in materia di appalti pubblici, l’obbligatorietà della clausola sociale”.

Così, in una nota, la deputata Pd Stefania Pezzopane, candidata a sindaco dell’Aquila, che spiega: “Si tratta di una norma importante che tutela lavoratrici e lavoratori ed è indubbiamente uno strumento essenziale per proteggere i lavoratori nei cambi di appalto, soprattutto dove maggiore è la presenza di manodopera”.

“Era un obiettivo fortemente voluto dal Partito democratico e la sua approvazione conferma che per noi la tutela del lavoro rappresenta una indiscutibile priorità. Da oggi sarà davvero impossibile tornare indietro e non prevedere queste tutele a favore di chi lavora. Mi ero impegnata con le organizzazioni sindacali ed anche questa volta l’impegno è stato mantenuto”, conclude.