DE BLASIS (EUROPARLAMENTARE): “BRAVI GLI STUDENTI MARSICANI PRIMI NELLA STARTCUP ABRUZZO”

AVEZZANO – “Le mie più vive congratulazioni ai ragazzi della 5A dell’IIS Ettore Majorana di Avezzano (Aq) che hanno vinto la StartCup Abruzzo. Questi ragazzi talentuosi, che si erano già distinti nel MarsicUp 2023, sono stati premiati a livello regionale per il loro progetto “Mario Shopping Kart” nella competizione volta a sostenere le idee di impresa più innovative e a favorire la creazione di nuove imprese e startup.”

Dichiara l’On. Elisabetta De Blasis :”Gli studenti – Simone Angeloni, Marco Caniglia, Valerio Di Stefano, Martina Macerola, Luigi Torrelli, sotto la guida dei professori Dimitri Felli e Luca Franchi – grazie a questa vittoria sono ora Milano e sono in gara con altre sedici realtà provenienti da diverse regioni per la finale nazionale del Piano Nazionale Innovazione (PNI). Il Consigliere Massimo Verrecchia e io speriamo davvero che l’inventiva e la creatività di questi ragazzi marsicani possa essere riconosciuta a livello nazionale e facciamo loro i migliori auguri per la competizione.” Augura l’On. De Blasis.

“Una nota di merito – conclude l’Onorevole – va anche al presidente di Marsica Sharing, Giorgio Calisi, che per primo ha creato con MarsicUp 2023 un vivaio per le innovazioni industriali, come questa, nel nostro territorio.”