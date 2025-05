DE CECCO: NEL 2024 RICAVI A 652 MLN, PIU’ 8,5%, CRESCITA RECORD PRODUZIONE. DI FELICE NEL CDA

FARA SAN MARTINO – Il fatturato dell’esercizio si è attestato a oltre 652 milioni di euro, contro i 601 milioni del 2023, segnando un incremento dell’8,5% su base annua. Gli utili netti dopo le imposte hanno raggiunto i 15 milioni di euro, in aumento rispetto agli 11 milioni dell’anno precedente.

Si è svolta oggi l’assemblea dei soci del Gruppo De Cecco, che ha approvato, all’unanimità dei presenti, il bilancio 2024, chiuso con risultati in forte crescita sia sul fronte economico sia su quello produttivo.

“Un risultato sostenuto da una performance produttiva straordinaria – si legge in una nota -: nel solo 2024, l’azienda ha registrato un aumento della produzione pari a 168 mila quintali tra pasta, farine e derivati. A questo si aggiunge la crescita dei primi quattro mesi del 2025, pari a 32 mila quintali, per un totale di 200 mila quintali in più in appena 16 mesi”.

Focus mercati: Italia ed Europa trainano, bene anche USA ed Emergenti

Nel dettaglio, l’aumento delle vendite nel 2024 si distribuisce in modo significativo sui diversi mercati: - 77 mila quintali in Italia, confermando la solidità della domanda interna; - 54 mila quintali nei Paesi europei; - 21 mila quintali nei Paesi emergenti, che si affermano come nuova area strategica; - 14 mila quintali negli Stati Uniti, ormai considerati da De Cecco un “mercato quasi domestico”.

Nuovi investimenti: 20 milioni per due nuove linee produttive

“Per poter sostenere questo ritmo di crescita nel 2024 abbiamo quasi saturato la nostra capacità produttiva – ha osservato Filippo Antonio De Cecco, presidente del Gruppo.

“Tanto che abbiamo deciso di potenziare la nostra struttura. Entro dodici mesi avremo in produzione due nuove grandi linee di pasta, una per la lunga e una per la corta. Investiremo circa 20 milioni di euro, e contiamo di vedere le nuove linee in funzione nella seconda parte del 2026”.

Cambio nel CDA: entra Gianfilippo Di Felice

Nel corso dell’assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato l’ingresso di Gianfilippo Di Felice, esponente della quarta generazione della famiglia De Cecco, in sostituzione del dimissionario Francesco Pugliese.

“Proseguiamo con l’ingresso di giovani in ruoli di responsabilità nel CdA – ha concluso Filippo De Cecco – Un anno fa è entrata Beatrice De Cecco, oggi tocca a Gianfilippo. Costruiamo il presente e guardiamo al futuro”.

Il bilancio della società F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A. è stato approvato all’unanimità dei presenti.