DE CECCO NUOVO GLOBAL PARTNER SSC NAPOLI PER L’OLIO EXTRAVERGINE

NAPOLI – Allo Stadio Diego Armando Maradona è stato siglato oggi l’accordo che unisce De Cecco alla SSC Napoli come Global Partner per l’Olio Extravergine.

“Una partnership che poggia sulle solide basi dei valori comuni: la vocazione alla qualità senza compromessi, la determinazione nella ricerca dei risultati, la propensione all’innovazione e al miglioramento continuo”, si legge in una nota.

A confermare lo standing della collaborazione un palmares di vittorie in campo e sui mercati mondiali dove il Made in Italy trova nell’industria olearia e nel club partenopeo due importanti rappresentanti.

“La nostra strategia di business dichiarata è quella di coinvolgere eccellenze mondiali all’interno del network del Club, per questo motivo siamo orgogliosi di accogliere De Cecco – nostro nuovo partner globale come Olio Extravergine Ufficiale – dichiara Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer di SSC Napoli – L’Olio Extravergine è uno dei simboli del made in Italy nel mondo e siamo lieti di iniziare questo percorso di partnership con un brand che porta il proprio olio sulla tavola dei napoletani dappertutto, nel mondo.”

“De Cecco è orgoglioso di dare l’annuncio di una sinergia identitaria ispirata dalla tradizione e fondata sulla tensione continua all’eccellenza – dice Carlo Aquilano, Chief Commercial Officer del Gruppo De Cecco – Il nostro brand è nel mondo quello che il Napoli rappresenta nel calcio; abbiamo entrambi una lunga storia alle spalle che rappresenta la migliore garanzia per dare il massimo ai nostri “tifosi”, in campo così come a tavola”.

“De Cecco è una multinazionale presente con il proprio portafoglio prodotti in oltre 120 Paesi al mondo. L’Olio Extravergine è un asset fondamentale dell’azienda e un grande ambasciatore della dieta mediterranea nel mondo nella piena condivisione dello spirito che anima l’azienda: la passione nella ricerca dell’eccellenza qualitativa e della valorizzazione dei più sani valori nutrizionali”, conclude la nota.