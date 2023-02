DE CECCO OTTIENE CERTIFICATO PARITA’ DI GENERE: “OBIETTIVO VALORIZZARE TUTTI I LAVORATORI”

FARA SAN MARTINO – De Cecco ha ottenuto la certificazione di parità di genere (PdR 125:2022) dopo essere stato il primo produttore di pasta al mondo ad aver conseguito la certificazione etica SA8000.

“Per De Cecco l’eccellenza vuol dire realizzare un prodotto di altissima qualità ma anche un orientamento imprenditoriale che si basa su valori aziendali, che hanno come obiettivo la valorizzazione delle persone e il loro lavoro, promuovendo al tempo stesso le pari opportunità in azienda”, fanno sapere in una nota dal pastificio di Fara San Martino (Chieti).

“L’azienda ha così concretamente assunto non solo la responsabilità di promuovere le pari opportunità sul luogo di lavoro, ma anche di misurane i passaggi, gli avanzamenti e i risultati che si andranno a conseguire. La Certificazione della Parità di Genere è un traguardo fondamentale per la tutela della diversità e delle pari opportunità sul luogo di lavoro. La De Cecco, da tempo investe sulla presenza femminile e sul riconoscimento delle peculiarità di ogni lavoratore, indipendentemente dal genere”.

“Il riconoscimento – conclude la nota- conferma la validità del percorso avviato con l’applicazione di politiche aziendali a sostegno dell’inclusione e della parità di genere. L’obiettivo è chiaro: offrire ogni giorno ai dipendenti un ambiente di lavoro confortevole, sicuro e inclusivo, che aiuti le persone ad esprimere al meglio il proprio potenziale”.