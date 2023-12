DE LAURENTIS NUOVO COORDINATORE DELLA CONSULTA REGIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO D’ABRUZZO

CHIETI – Nicola De Laurentis, presidente del consiglio provinciale dei Consulenti del lavoro di Chieti, è stato nominato coordinatore della Consulta regionale dei Consulenti del lavoro. La nomina è stata conferita dai quattro presidenti dell’Ordine dei consulenti del lavoro, che rappresentano le quattro province abruzzesi, che si sono riuniti il 20 dicembre a Pescara.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno dimostrato – afferma Nicola De Laurentis – il mio sarà un impegno innanzitutto a tenere unita la categoria a livello regionale e quindi a intraprendere iniziative comuni e condivise per i quattro ordini ma dialogando sempre con il nostro sindacato di categoria. E anche a interloquire con le istituzioni , iniziando dalla Regione, per le competenze che ha in materia di lavoro, per collaborare con l’ente regionale alla definizione della normativa sulla materia del lavoro che riguarda anche noi consulenti”.