DEBITI COMUNE CHIETI, COLANTONIO (LEGA): “PER SINDACO FERRARA MERITI DEGLI ALTRI VENGONO CELATI”

CHIETI – “In questi giorni si susseguono giudizi accusatori, da parte di esponenti di vario livello della sinistra del sindaco, Diego Ferrara, per i debiti lasciati dalla vecchia amministrazione. Diverse volte escono titoli riguardanti debiti derivanti da cause che hanno visto soccombere il Comune di Chieti , come molte sono le cause di risarcimento per incidenti causati da strade maltenute o buche insidiose su marciapiedi. Ma è possibile che il Comune di Chieti perda tutte le cause? In effetti non è così, ma per il sindaco Ferrara e soprattutto per l’assessore agli Affari legali Enrico Raimondi, le buone notizie ed i meriti devono ‘celarsi’ nei cassetti comunali”.

A scriverlo, in una nota, il capogruppo Lega in consiglio comunale, a Chieti, Mario Colantonio, che aggiunge: “Nessuno dirà mai che il Comune di Chieti ed in particolare l’Ufficio Legale composto da validi e preparati avvocati ,molto scrupolosi ed attenti al loro lavoro ,conseguono vittorie in ben 10 cause accertando un potenziale incasso per l’Ente di 117.571,90 euro per spese e competenze di lite,poste a carico delle controparti soccombenti e derivanti da Sentenze ed Ordinanze emesse in vari gradi di Giudizio e sedi demandate alle cause”.

“Il tutto è scritto ‘nero su bianco’ nella Determinazione N.1371 del 16.12.2020 (atto predisposto il 26.11.2020) avente per oggetto: Spese di lite con provvedimenti giudiziali – Accertamento di Entrate. Per qualcuno è meglio sempre vivere di cattive notizie e mai di quelle buone – aggiunge -. Se non l’hanno ancora fatto il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Enrico Raimondi, per cortesia e senso civico, mi permetto di ringraziare l’Ufficio Legale del comune di Chieti e gli avvocati Tracanna e Morgione per il grande e qualificato lavoro che svolgono quotidianamente a tutela legale del Comune tutto. A beneficio del Dott. Rispoli -Dirigente Affari finanziari – dico che questo potenziale incasso di 117.571,90 euro va ad accrescere il valore dei Residui attivi al 24 novembre 2020 di 65.626.278,50 euro”.

