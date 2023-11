DECENNALE DELLA CONVENZIONE DI FARO: CONSIGLIO D’EUROPA A FONTECCHIO PER UNA DUE GIORNI DI INCONTRI

L’AQUILA – I delegati da più paesi d’Europa sono oggi arrivati a Fontecchio, in provincia dell’Aquila, per una intensa due giorni in occasione del decennale della firma in Portogallo della convenzione di Faro.

Il programma prevede, oltre una riunione ristretta, una passeggiata patrimoniale, due concerti e un pranzo comunitario con giochi, musica, scambi di regali, nel segno di rapporti pacifici e aperti, tra tutti, con il coinvolgimento dell’intera comunità, insieme con i bambini della scuola, i nuovi residenti del paese, le associazioni e, naturalmente, l’amministrazione comunale.

Dopo l’adesione dell’Italia alla Convenzione completata nel settembre 2020 e la vivacità della rete italiana ed europea degli aderenti, il Consiglio d’Europa e partner provenienti da Spagna, Francia, Romania, Lituania e Serbia saranno così a Fontecchio per discutere e festeggiare.

Già nel 2017 si svolse a Fontecchio un workshop sulla rivitalizzazione delle comunità dopo disastri naturali.

“Nel novembre 2013 – si legge nella nota -, il Comune di Fontecchio aderì con una delibera del Consiglio comunale ai principi della Convenzione di Faro, documento del Consiglio d’Europa (CoE) sul valore del patrimonio culturale per la società. I principi di partecipazione democratica e responsabilità sociale, di diversità culturale e comprensione reciproca, di coesione sociale espressi in modo così semplice e rivoluzionario, in questi anni hanno dato forza e supporto al lavoro dell’amministrazione”.