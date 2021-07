DECENNALE SCOMPARSA REMO GASPARI: MESSA NELLA CAPPELLA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA – Nella cappella annessa alla Camera dei Deputati si è tenuta una celebrazione liturgica in memoria dell”abruzzese Remo Gaspari, il dieci volte deputato e sedici Ministro della Repubblica. esponente della Democrazia Cristiana, nella ricorrenza del centenario della nascita e del decimo anniversario della scomparsa, avvenuta il 19 luglio 2011.

L’iniziativa, organizzata da Angelica Bianco, è stata promossa dal quotidiano La Discussione e dalla Fondazione Democrazia cristiana.

A officiare il sacro rito è stato Monsignor Gianni Fusco segretario generale UAC ( Unione Apostolica del Clero) e docente di Teologia dogmatica, LUMSA, figura di spicco nel Vaticano che per l’occasione ha scelto una tunica oro, non viola, perché ha conosciuto personalmente Gaspari in vita e ne ricorda “un grande uomo e politico”.

Per cui Monsignor Fusco, che ha pronunciato sobrie parole di apprezzamento per l’opera dell’indimenticabile leader abruzzese,

È stato presente il Professor Achille Lucio Gaspari, unico figlio del ministro democristiano. Sono intervenuti gli onorevoli Gianfranco Rotondi, Giampiero Catone, Francesco De Luca e molti amici dell’on. Gaspari, tra cui Luciano Sgrigna, Paola Trolli, Mirella Mancini, Amato Nicola di Tanna, la Marchesa Maria Clotilde Carrassi del Villar, Elda Olin, Alessandro Porro. La lettura biblica è stata eseguita da Angelica Bianco.