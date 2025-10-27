DECLASSAMENTO AGENZIA DOGANE L’AQUILA: STATO DI AGITAZIONE E CHIESTO COINVOLGIMENTO DELLA PREFETTURA

L’AQUILA- I lavoratori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno indetto lo stato di agitazione contro la riforma che penalizza la sede aquilana e hanno formalizzato la protesta inviando al prefetto dell’Aquila la richiesta di attivazione della procedura di conciliazione.

Nel mirino la riorganizzazione dell’Agenzia approvata il 22 marzo 2024, che prevede per l’Abruzzo un solo ufficio Accise, Dogane e Monopoli (Uadm) di livello dirigenziale con sede a Pescara, accentrando funzioni e competenze. La sede dell’Aquila, oggi dotata di autonomia gestionale e responsabilità dirigenziale, verrebbe declassata a sezione territoriale dipendente da Pescara, come Giulianova, Avezzano e Ortona.

Un passaggio che, secondo i sindacati, penalizza il capoluogo regionale e comporta rischi di dequalificazione per i 36 dipendenti, con ripercussioni anche su operatori e imprese costretti a rivolgersi a Pescara per autorizzazioni e pareri.

I sindacati chiedono di rivedere la riforma e rilanciano la proposta di istituire all’Aquila un Ufficio doganale ‘Gran Sasso d’Italia’, con competenze estese anche alla provincia di Teramo, per evitare la perdita di funzioni strategiche e difendere il ruolo del capoluogo nel sistema amministrativo regionale.