ROMA – Via libera con “voto unanime” delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al decreto aiuti bis, che contiene anche le modifiche al Superbonus.

Lo ha annunciato all’avvio dei lavori dell’Aula di Palazzo Madama uno dei due relatori del provvedimento, il presidente della commissione Finanze Luciano D’Alfonso (Pd). L’esame dell’Aula di Palazzo Madama è ora in corso con la relazione dell’altro relatore, il presidente della commissione Bilancio Daniele Pesco (M5s).

Passano la norma per la internalizzazione di lavoratori e lavoratrici del call center Inps, che riguarda anche centinaia di lavoratori in Abruzzo, e l’adeguamento dei costi per la ricostruzione privata post sisma 2009.

Ok anche all’emendamento di compromesso sul superbonus messo a punto di Emiliano Fenu (M5S) e riformulato con il Mef e Palazzo Chigi. Viene ristretto campo della responsabilità in solido al solo dolo e colpa grave. Per i crediti sugli altri bonus sorti prima dell’obbligo di asseverazione, parliamo di novembre 2021 quando è esploso il fenomeno delle frodi plurimiliardarie, la restrizione del campo al solo dolo e colpa grave si ha con una asseverazione ora per allora.

“La Lega salva le imprese inguaiate dalle criticità del superbonus. Significa che ci saranno certezze per chi compra i crediti. Le aziende respirano, il lavoro riparte: dalle parole ai fatti. Ora avanti tutta contro il caro bollette: è emergenza nazionale, non possiamo perdere tempo”, lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo la mediazione tra le forze politiche favorita dal sottosegretario al Mef Federico Freni.

Dichiarano i parlamentari democratici Luciano D’Alfonso e Stefania Pezzopane e il segretario regionale dem Michele Fina: “dopo i 3000 lavoratori già avviati con il bando ora è possibile internalizzare anche gli altri 250 che rischiavano di rimanere fuori. La commissione Finanze del Senato, presieduta da Luciano D’Alfonso, ha appena approvato l’emendamento presentato dai senatori Pd che stanzia a favore dell’Inps i 20 milioni necessari a completare il processo di internalizzazione di lavoratrici e lavoratori che hanno operato negli anni nei call center per la committenza Inps”.

“L’operazione di straordinario valore sociale e amministrativo è nata da una precisa norma della legge di bilancio 2020. Già il processo di internalizzazione era stato avviato per molti lavoratori, con questo emendamento si arriva anche a coinvolgere altri 200 lavoratori che non operavano solo per l’Inps ma anche per l’Agenzia delle entrate. Una grande operazione da noi fortemente voluta e su cui ci siamo impegnati in Parlamento sempre con l’appoggio del ministro Orlando, che a L’Aquila in un evento aveva assicurato una soluzione nel Decreto Aiuti, e così è stato. Con questo emendamento si completa una operazione strategica unica nel suo genere che toglie dal precariato oltre 3000 operatori di cui oltre 500 a L’Aquila. Lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto. Un grazie a lavoratori e lavoratrici per la fiducia, alle organizzazioni sindacali per il preziosissimo e costante stimolo”.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi spiega: “Nella legge di conversione del decreto legge ‘Aiuti bis’ sarà inserita la norma con cui è previsto l’adeguamento dei costi della ricostruzione privata post sisma 2009 agli attuali standard del mercato edilizio, gravato del rincaro delle materie prime e dei costi per l’energia”.

“Nel corso dell’esame degli emendamenti al DL effettuato dalle commissioni riunite V e VI al Senato è stata approvata la proposta che gli esponenti di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, Luca De Carlo e Andrea De Bertoldi hanno avanzato per sostenere le aziende impegnate nei processi si rinascita dei centri colpiti dal terremoto di 13 anni fa. Centinaia di aziende operanti all’Aquila e nel cratere sono costrette a fare i conti con aumenti vertiginosi dei materiali e delle bollette energetiche ed era necessario conformare i contributi per la ricostruzione privata, a un passo dall’essere completata, ai valori attuali dei prezzari. Adesso spetterà agli Uffici speciali dell’Aquila e del cratere procedere con i conseguenti decreti”.

“Il paradosso – spiega Biondi – era che il sisma 2009 era stato completamente dimenticato, mentre era citato quello dell’Emilia Romagna del 2012”.

“L’esito positivo è frutto di un’interlocuzione costante con la presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha consentito di scongiurare la non retroattività della norma e per questo sono grato a Daria Perrotta, capo di gabinetto del sottosegretario Roberto Garofoli, e a Nunzia Vecchione, ispettore generale capo dell’Ispettorato generale per gli affari economici del Mef. Il mio ringraziamento va, inoltre, agli amici Calandrini, De Carlo e De Bertoldi che hanno raccolto l’appello del territorio, al presidente della Regione, Marco Marsilio, che ha fatto da ‘ufficiale di collegamento’ con Roma e, in un paio di occasioni, ha fisicamente presidiato i lavori di Palazzo Madama e al consigliere comunale Livio Vittorini che, in virtù della sua delega sulle attività in favore del sostegno alle imprese del cratere sismico 2009, ha materialmente lavorato alla revisione dell’emendamento”aggiunge il primo cittadino.

Biondi ricorda, infine, come dalle commissioni sia giunto il via libera ad un’altra proposta emendativa molto significativa “predisposta dal Comune dell’Aquila e che consente alle amministrazioni pubbliche ricadenti nel cratere 2009 di riservare agli orfani o ai coniugi delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009 una quota, pari al 30% dei posti, nei concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente”.

DL AIUTI BIS, BIONDI: “APPROVATA NORMA PER ADEGUAMENTO PREZZI RICOSTRUZIONE PRIVATA” L'AQUILA - "Nella legge di conversione del decreto legge 'Aiuti bis' sarà inserita la norma con cui è previsto l'adeguamento dei costi della ricostr...

[mqf-scorrimento]