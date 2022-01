DECRETO COVID: “DA DRAGHI PAROLE GRAVI ED INQUALIFICABILI”, RICONQUISTARE L’ITALIA CONTRO IL PREMIER

PESCARA – “Le parole del premier, Maio Draghi, durante la conferenza stampa di ieri sull’ultimo decreto Covid sono gravi, inqualificabili. Riconquistare l’Italia condanna duramente quanto affermato dal presidente del Consiglio”.

È quanto si legge in un comunicato di Riconquistare l’Italia, il partito, nato in Abruzzo, di cui è segretario nazionale l’avvocato pescarese Lorenzo D’Onofrio e presidente il docente universitario avezzanese Stefano D’Andrea.

“Sostenere che i problemi dell’Italia dipendano dai non vaccinati è una dichiarazione che un rappresentante delle istituzioni, che ha giurato sulla Costituzione, non può permettersi. Una dichiarazione violenta, classista, di pura contrapposizione sociale. Non possiamo accettare una tale decadenza democratica delle nostre istituzioni”, si legge ancora nel comunicato.

“Questa classe politica va azzerata, ma per farlo bisogna costruire l’alternativa popolare. Solo così potremo Riconquistare l’Italia. Non ci sono proteste che tengano senza che un nuovo partito popolare entri nelle istituzioni e parli al Popolo quotidianamente opponendo al terrorismo squilibrato dei vari Draghi e Speranza parole di verità”, conclude la nota di Riconquistare l’Italia.