DECRETO COVID: “POSSIBILE ALLENTAMENTO MISURE CON DATI IN MIGLIORAMENTO”

ROMA – Nel decreto con le nuove misure anti-pandemia approvato in Cdm, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi si prevede “la proroga fino al 30 aprile delle misure previste dal precedente decreto Covid” e “la possibilità, in questo arco temporale, di deliberare in Consiglio dei ministri un allentamento delle misure, qualora lo consentano l’andamento dell’epidemia e l’attuazione del piano vaccini”.