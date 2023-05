DECRETO LAVORO, SIGISMONDI (FDI): “PROPRIO OGGI MISURE SIGNIFICATIVE PER OCCUPAZIONE”

ROMA – “La nostra Costituzione lega indissolubilmente democrazia e lavoro. Un legame che trova conferma proprio oggi: il governo Meloni, fortemente voluto dagli elettori, si occupa in maniera determinata del tema del Lavoro varando, non a caso, nel giorno del 1 maggio, un decreto che contiene misure significative per l’occupazione e per i lavoratori, iniziando dall’atteso e indispensabile taglio delle tasse sul lavoro”. Lo dichiara il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, capogruppo dell’ VIII commissione, Etelwardo Sigismondi.