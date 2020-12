DECRETO NATALE, CONTE: “DA 27 DICEMBRE CON VACCINO ABBIAMO DAVANTI FINE INCUBO”

ROMA – “Abbiamo davanti la fine di questo incubo, ci avviamo pur con misure restrittive al vaccine day del 27 dicembre in Italia e un primo gruppo di Paesi europei. Non risolveremo il problema il 27 dicembre. Interverremo con un piano vaccinale che abbiamo già anticipato: dobbiamo trovare in questa certezza la forza di chiudere questo brutto capitolo insieme”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

