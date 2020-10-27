DECRETO RISTORI: 6 SETTIMANE CASSA INTEGRAZIONE, STOP LICENZIAMENTI FINO AL 31 GENNAIO

27 Ottobre 2020 18:56

ROMA – Per tutte le imprese “abbiamo garantito altre 6 settimane di cassa integrazione Covid-19 utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 o, in alternativa, ulteriori 4 settimane di esonero contributivo. Al contempo, proroghiamo il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio”.




ULTIM'ORA

Lo scrive la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, dopo l’ok al decreto Ristori.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA

Download in PDF©






Articoli correlati:

Ti potrebbe interessare:


Gli articoli più letti in queste ore:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!