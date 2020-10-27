DECRETO RISTORI: 6 SETTIMANE CASSA INTEGRAZIONE, STOP LICENZIAMENTI FINO AL 31 GENNAIO

ROMA – Per tutte le imprese “abbiamo garantito altre 6 settimane di cassa integrazione Covid-19 utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 o, in alternativa, ulteriori 4 settimane di esonero contributivo. Al contempo, proroghiamo il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio”.
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Lo scrive la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, dopo l’ok al decreto Ristori.