DECRETO SICUREZZA: SIGISMONDI, “APPROVAZIONE DEFINITIVA PASSO FONDAMENTALE PER LEGALITA'”

ROMA – “L’approvazione definitiva del decreto Sicurezza rappresenta un momento importante per la nostra Nazione. Con questo provvedimento, abbiamo mantenuto l’impegno preso in campagna elettorale: garantire più legalità e sicurezza ai cittadini italiani”.

Lo scrive in una nota il senatore Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Abruzzo.

“Il decreto – spiega – introduce misure concrete e attese da tempo. Si interviene in maniera decisa contro le occupazioni abusive che privano i legittimi proprietari del diritto alla propria casa. Grazie alle nuove procedure semplificate per gli sgomberi, i cittadini potranno tornare in possesso delle loro abitazioni in tempi più rapidi e certi”.

“Viene, inoltre, rafforzata la tutela dei minorenni, colpendo chi li sfrutta per l’accattonaggio, e si potenziano gli strumenti per contrastare le truffe ai danni degli anziani, sempre più spesso vittime di raggiri e vessazioni. Un’attenzione particolare è riservata alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, che ogni giorno lavorano per proteggere la nostra sicurezza e che, troppo spesso, subiscono aggressioni durante il loro servizio. Con il decreto, lo Stato afferma con forza che è al fianco di chi difende i cittadini. Sorprende l’atteggiamento del centrosinistra che si è opposta a misure che hanno come unico obiettivo la tutela dei cittadini onesti, dei più fragili e di chi serve lo Stato con dedizione”.

“Il decreto Sicurezza fortemente voluto dal Governo Meloni e da Fratelli d’Italia è un passo deciso verso un’Italia più sicura, più giusta e più vicina alle esigenze reali degli italiani”, conclude.