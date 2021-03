DECRETO SOSTEGNI: PEZZOPANE, “RISPOSTE SUL FRONTE DEL LAVORO”

L’AQUILA – “Il decreto sostegni è stato approvato dopo un’attesa che per molti e molte è stata dolorosa. Già a gennaio si attendeva il Ristori 5, la crisi politica e finalmente il nuovo governo hanno consentito di recuperare l’impasse, ma la situazione nel paese è davvero difficile”

Lo dichiara la deputata dem Stefania Pezzopane al termine di un incontro con lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione

“Voglio ringraziare il Ministro Orlando per l’attenzione ad alcune misure molto attese per il lavoro. Il #Decretosostegni prevede significativi interventi tra cui: proroga cassa integrazione Covid e blocco licenziamenti, rinnovo dell’indennità per i lavoratori del turismo, terme, stagionali e spettacolo con 2.400 euro, indennità per i lavoratori dello sport, rifinanziamento del Reddito di emergenza da marzo a maggio, rifinanziamento del reddito di cittadinanza per 1 miliardo e nuove regole per la sospensione e decadenza, eliminazione del requisito delle 30 giornate per la Naspi, misure a sostegno dei lavoratori fragili, incremento fondo terzo settore per 100 milioni di euro”, aggiunge Pezzopane.

“Ci sono misure per Ilva e sistema aeroportuale, per i lavoratori autonomi rifinanziamento di 1,5 miliardi del fondo di decontribuzione, possibilità di prorogare e rinnovare fino al 31 dicembre i contratti a termine, per il fondo di ultima istanza incremento di 10 milioni ai fini del rimborso alle casse dei professionisti. Molte di queste iniziative sono state fortemente volute dal Pd. Sarà necessario a breve un ulteriore scostamento di bilancio per risolvere i molteplici problemi aperti. Inoltre bisogna concentrare la massima attenzione verso donne e giovani, i numeri sono spietati, le donne stanno pagando un prezzo salatissimo in termini di perdita di posti di lavoro, mentre i giovani vedono chiuse le possibilità di trovare un posto di lavoro”, conclude Pezzopane.